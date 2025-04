Diego Simeone anteviu, esta terça-feira, o duelo decisivo com o Barcelona na meia-final da Taça do Rei, depois do empate a quatro golos na Catalunha. Em conferência de imprensa, o treinador do Atlético de Madrid aproveitou para elogiar Lewandowski.

«A primeira mão foi intensa, contra um adversário extraordinário, com uma coragem ofensiva muito boa. O Lewandowski tem conseguido números extraordinários. Admiro a sua perseverança, trabalho e consistência. É um jogador a admirar, aprendo com ele», referiu.

O treinador argentino defendeu Griezmann, o melhor marcador da história do Atleti, que atravessa um momento descendente, não tendo marcado ou assistido nos últimos seis jogos.

«Cada pessoa atravessa momentos diferentes durante o ano. Quando estamos habituados a mostrar tanta criatividade... Quando não conseguimos, sentimos a necessidade de voltar [a consegui-lo]. Espero que apareça amanhã [quarta-feira]», concluiu.

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona na noite desta quarta-feira (20h30), na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei. Os madrilenos não conquistam o troféu desde 2013, enquanto os catalães não fazem a festa desde 2021.