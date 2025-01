Já se sabe que as tradições são para se respeitar, mas nem sempre elas são conhecidas por todos, o que, por vezes, gera desentendimentos que se podem tornar em casos sérios de incompreensão mútua.

Foi mais ou menos isso que aconteceu, na noite da última terça-feira, com Jeremie Frimpong no Metropolitano, em Madrid, em jogo da Liga dos Campeões. Na sequência do golo apontado por Piero Hincapié, que deu vantagem ao Bayer Leverkusen, o defesa do clube germânico pontapeou um ramo de flores colocado no canto direito do relvado, junto à bancada sul.

Só que o ramo não estava ali por mero acaso e, ainda mais importante, simboliza uma tradição no Atlético que remonta a 1996. A 27 de junho desse ano, Margarita Luengo, adepta fervorosa dos «colchoneros», pediu ao então presidente do clube um ramo com quatro cravos, antes de um jogo com o Athletic Bilbao.

«Disse-lhe que íamos marcar quatro golos e que ia lançar um cravo em campo por cada golo», contou a adepta, ao site da FIFA. O prenúncio cumpriu-se, com o Atlético de Madrid a vencer o encontro por 4-1.

O segundo dos quatro golos do «Atleti» foi marcado por Milinko Pantic, o ídolo de Margarita. Vai daí, a adepta começou a colocar um ramo de flores, em cada jogo disputado em casa pelos «colchoneros», num dos cantos do relvado. «Adorava a forma como batia os livres e os cantos», justificou.

E assim nasceu uma tradição que nem a mudança do Vicente Calderón para o Metropolitano ou a pandemia de covid-19 fizeram desaparecer, e que os adeptos amavelmente cunharam como «as flores de Margarita».

A convenção foi «ameaçada» pela atitude de Jeremie Frimpong, que ouviu das boas dos adeptos do Atlético e foi até interpelado no relvado por José Giménez, defesa central do Atlético.

Depois de perceber o problema que, ainda que inadvertidamente, criou, o jogador do Bayer Leverkusen apressou-se a desculpar-se. «Depois do jogo, fiquei a conhecer a tradição do ramo de flores no Metropolitano. Não a conhecia e, no momento do golo, empolguei-me. Cometi um erro», disse o defesa, através das redes sociais.

O pedido de absolvição foi mesmo feito em castelhano: «Peço desculpa aos adeptos do Atlético e, especialmente, a Margarita».

After the game yesterday, I learned about the tradition of the bouquet of flowers at the Metropolitano. I didn’t know about it and at the time of the goal, I got carried away with excitement and I made a mistake.



Perdón a la afición del Atlético y especialmente a Margarita 🙏🏾 — Jeremie Frimpong (@JeremieFrimpong) January 22, 2025

O Atlético de Madrid acabaria por dar a volta ao resultado (2-1), na segunda parte, com dois golos de Julián Alvarez. Justiça poética? Não se deve perturbar as crenças de cada um…