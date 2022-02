A UEFA rejeitou o recurso do FC Porto e confirmou a suspensão de Wendell por três jogos.

O lateral brasileiro foi expulso no jogo da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid, a 7 de setembro, na sequência do que o árbitro considerou uma agressão ao seu compatriota Matheus Cunha.

O Comité de Disciplina da UEFA confirmou assim a decisão tomada a 25 de janeiro de 2022, tal como acontece com Yannick Ferreira Carrasco, que também foi castigado com três jogos, após ver o cartão vermelho direto no jogo do Dragão, por agressão ao portista Otávio.

Além da receção à Lazio, Wendell irá também falhar a segunda mão em Roma, na próxima quinta-feira, além da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, caso o FC Porto se apure.