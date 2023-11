O At. Madrid juntou-se esta terça-feira à Lázio e garantiu, também ele, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A formação de Diego Simeone venceu o Feyenoord por 3-1, em Roterdão: um resultado que deixou tudo definido no grupo.

Desta forma, At. Madrid e Lazio seguem para os oitavos de final da Champions, Feyenoord vai para a Liga Europa e o Celtic Glasgow cai fora das competições europeias.

Só falta definir, no fundo, quem passa em primeiro lugar do grupo, numa altura em que o At. Madrid lidera com mais um ponto do que a Lazio. No dia 13 de dezembro, as duas equipas encontram-se no Wanda Metropolitano e o Atlético só precisa de um empate.

Ora para conseguir esta conjugação favorável de resultados, a equipa entrou muito forte em Roterdão, com o jovem Riquelme a fazer companhia a Griezmann e Morata na frente.

O primeiro golo não demorou muito tempo. Geertruida marcou na própria baliza aos 14 minutos e abriu o marcador. Já no segundo tempo, aos 57 minutos, chegou o momento da noite, num golaço de Hermoso: o defesa marcou num volley de primeira, fan-tás-ti-co!

O Feyenoord ainda reduziu por Weiffer, aos 77 minutos, mas um novo autogolo, desta vez de Santiago Giménez, estabeleceu o 3-1 final que garantiu o apuramento do Atlético.