Conor Gallagher é jogador do Atlético Madrid, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol.

«O nosso clube e o Chelsea chegaram a acordo para a transferência do médio internacional inglês, que assinou um contrato de cinco anos com o nosso clube», escreveu o Atlético Madrid no comunicado oficial.

ACOMPANHE TODAS AS NOVIDADES DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Aos 24 anos, o internacional inglês deixa o Chelsea e reforça a equipa de Diego Simeone ao assinar um contrato até 2029, por cerca de 42 milhões de euros, segundo a imprensa internacional.

Formado nos blues, Gallagher esteve emprestado ao Swansea, Charlton Athletic, West Bromwich e Crystal Palace. Com a camisola do Chelsea fez cerca de 95 partidas, tendo marcado 10 gols e 10 assistências.

Em sentido inverso está João Félix, que vai deixar o Atlético Madrid e reforçar o Chelsea, apesar de ainda não ser oficial.

[artigo atualizado]