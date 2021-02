João Félix testou positivo à covid-19, anunciou o Atlético de Madrid.

«O jogador português encontra-se isolado em casa a cumprir todas as recomendações das autoridades sanitárias e do protocolo de LaLiga», explica o clube.

Nuestro jugador @joaofelix70 ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado y cumpliendo la cuarentena en su domicilio.

ℹ https://t.co/Ba9u8SCNCA — Atlético de Madrid (@Atleti) February 3, 2021

O avançado, de 21 anos, participou em 25 jogos do Atlético de Madrid na época 2020/21, tendo marcado nove golos, seis dos quais no campeonato, que o Atlético de Madrid comanda de forma destacada, com 10 pontos de vantagem sobre os rivais FC Barcelona e Real Madrid, e menos um jogo realizado.

Além de João Félix, também Yannick Carrasco e Mario Hermoso estão postivos. Os dois jogadores falharam o encontro frente ao Cádiz por esse motivo.