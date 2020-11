Colega de João Félix no Atlético de Madrid, Ángel Correa está rendido ao português, que considera ser um jogador diferenciado.

«É um craque, está claro que quando tiver continuidade e liberdade como está a ter agora se nota a classe de jogador que é.

Sabemos que é um jogador distinto e quanto mais tempo tenha a bola mais perigo vai criar e vai fazer muito bem à equipa», apontou o argentino, em declarações ao Partido de la Una, da Onda Madrid.

Correa e Félix têm formado uma boa sociedade dentro de campo e o avançado argentino tem ajudado o jovem português ao contribuir com passes certeiros para golo.

«Estou feliz por assistir os meus colegas e eles poderem marcar. Está claro que os avançados precisam sempre de marcar para estar com confiança e agora estão a fazê-lo, nós que jogamos mais atrás temos que ajudá-los nisso. No caso do João falamos sempre e ele agradece-me», contou.

«Agora criámos muitas ocasiões e temos a sorte de estarmos a concretizar as jogadas em golo e acredito que isso é o que mudou na equipa», acrescentou.