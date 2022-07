Se dúvidas houvesse, ficaram dissipadas esta quarta-feira: os adeptos do Atlético de Madrid não estão com grande vontade de ver Cristiano Ronaldo com as cores colchoneras.

Depois do comunicado divulgado pela União Internacional de Casas do Atlético, esta tarde, durante o particular frente ao Numancia, uma pequena franja de fãs do clube também fizeram questão de deixar a sua vontade expressa.

«Cristiano Ronaldo não é bem-vindo», leu-se, numa tarja exibida durante o encontro de pré-época da equipa que conta com João Félix.

Refira-se que na véspera, o presidente do Atlético, Enrique Cerezo, garantiu que é «praticamente impossível» que Ronaldo volte a Madrid, desta feita para representar os colchoneros.