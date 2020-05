Ángel Cappa, conceituado treinador argentino – orientou o River Plate e foi ainda adjunto no Real Madrid, no Barcelona e no Boca Juniores, por exemplo –, criticou o estilo de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

Em entrevista à Fox Sports, Cappa disse que nunca iria ver um jogo dos colchoneros e defendeu que a mensagem que o compatriota passa é «nefasta» para o futebol.

«Nunca iria ver o Atlético de Madrid. Mas repeito-o [Simeone]. Prefiro outro futebol», começou por dizer.

«O que menos gosto é sobretudo a mensagem que passa, e dizer que a única coisa que interessa é ganhar. Essa mensagem é nefasta para o futebol. Além disso, a única coisa que o Atlético ganhou nos últimos cinco anos foi a Liga Europa em 2018 [frente ao Marselha]», considerou.

«Há equipas que fazem por merecer o resultado. Há outras que ficam à espera que o adversário cometa erros. Prefiro as equipas que fazem por merecer a vitória», atirou.