O Atlético de Madrid venceu apenas dois dos últimos sete jogos e Diego Simeone segue muito pressionado à frente da equipa. Na antevisão ao duelo de sábado, diante do Osasuna, o treinador dos colchoneros revelou ter reunido com elementos da direção.

«Acabei de almoçar com Miguel Ángel Gil [CEO] e Andrea Berta [diretor desportivo]. Olhamos para o futuro com foco no presente. Temos que nos concentrar em estar todos juntos, jogadores, dirigentes, comissão técnica e buscar saídas para momentos difíceis. Todos teremos que fazer um grande esforço, tendo em mente o objetivo», vincou.

O técnico argentino não se mostrou preocupado por não ter recebido apoio público por parte dos dirigentes do clube.

«Tenho motivação para viver diariamente. Tenho a possibilidade de estar num clube que gosto e onde quero estar e olhar para o futuro a tentar resolver as coisas do presente. Não é necessário falar para fora, devemos falar para dentro e ter a clareza sobre para onde vamos», apontou.

Simeone admitiu ainda o «momento mau» da equipa, mas confia «absolutamente nos jogadores», apesar da «dolorosa derrota do outro dia». «Temos plantel e temos de expressar o que sentimos em campo. Tenho a certeza que eles vão fazer isso.»

O At. Madrid joga no terreno do Osasuna este sábado, a partir das 15h15.