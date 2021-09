A tarde deste 18 de setembro de 2021 fica na história de João Félix, mas pelas piores razões.

O internacional português foi expulso no empate do Atlético de Madrid frente ao Athletic Bilbau, aos 78 minutos (ver no vídeo acima associado), e viu assim o primeiro vermelho da carreira.

Segundo a Opta, Félix chega a este registo depois de 139 jogos como futebolista profissional, entre clubes e seleção, e é o segundo mais novo da Era Simeone no Atlético a ser expulso, depois de Lodi.