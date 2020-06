João Félix é a principal novidade na convocatória do Atlético de Madrid, para o jogo desta quarta-feira com o Osasuna. Depois de cumprir um jogo de suspensão na deslocação ao terreno do Athletic Bilbao, volta a fazer parte dos eleitos de Diego Simeone.

O português é o único jogador que entra na convocatória, da qual saíram os jovens Riquelme e Camello, em relação à jornada anterior.

Os convocados de Diego Simeone:

Guarda-redes- Oblak, Adán

Defesas- Giménez, Lodi, Arias, Savic, Hermoso, Trippier, Sánchez

Médios- Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Carrasco, Moya

Avançados- João Félix, Diego Costa, Morata, Correa, Saponjic