O Atlético Madrid anunciou que Diego Costa está fora das opções para o jogo desta quarta-feira com o Lokomotiv Moscovo, da Liga dos Campeões, depois de lhe ter sido detetada uma «trombose venosa profunda espontânea na perna direita».

Trata-se de uma doença que não está relacionada com o traumatismo que o avançado estava a recuperar, mas que pode ser um efeito colateral da covid-19 que o avançado teve em setembro passado.

«Pode ser uma sequela da covid-19», explicou Jose González, responsável máximo do departamento médico dos colchoneros, que fala num tratamento que pode prolongar-se por seis meses. «Vamos ter de fazer um tratamento com Eparina e provavelmente vai durar seis meses. A baixa médica vai depender da evolução. Em princípio, se tiver uma inflamação em toda a perna, será no mínimo um mês, daí para a frente tudo pode acontecer», explicou.

Uma trombose venosa profunda pode não ter qualquer gravidade e pode até passar despercebida, mas também pode evoluir para um problema mais grave. «Se não repousar, há o risco do coágulo soltar-se e ir para os pulmões. Há que ter cuidado, repouso e fazer o devido tratamento», explicou ainda o médico do At. Madrid.

Um rude golpe para o i nternacional espanhol que se preparava para voltar a jogar na Liga dos Campeões onde já não marca golos há mais de dois anos.

