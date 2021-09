Ángel Correa elevou a fasquia do Atlético Madrid para a participação na Liga dos Campeões, na qual os colchoneros se estreiam nesta terça-feira em casa diante do FC Porto.

«Ganhar a Liga dos Campeões é a ambição que todos nós temos. A cada ano, a cada jogo, lutamos e tentamos e oxalá este ano seja possível», referiu o jogador argentino em declarações à EFE.

Além do FC Porto, o Atlético Madrid terá pela frente, no Grupo B, Liverpool e Milan: são 15 títulos continentais entre os três adversários e nenhum dos colchoneros, que foram finalistas vencidos nas finais de 1974, 2014 e 2016.

Ángel Correa acredita que a qualidade do plantel à disposição de Diego Simeone permite acreditar no sucesso. «Pelos nomes, pela classe dos jogadores, acho que este ano temos a melhor equipa, mas temos de o demonstrar em cada jogo, todo o ano, que é o melhor Atlético. (...) Sabemos o difícil que é ganhar a Champions, todas as equipas se preparam para o fazer, mas não vamos baixar os braços, vamos lutar, e na quarta-feira começamos esse caminho», apontou.

O Atlético Madrid-FC Porto joga-se nesta quarta-feira a partir 20h00 e será transmitido em direto pela TVI.