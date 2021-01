A FIFA anunciou nesta segunda-feira que «o Comité de Apelo da negou provimento ao recurso apresentado pelo Atlético de Madrid, no caso do futebolista Kieran Trippier».

O lateral-direito tinha sido suspenso por dez semanas por desrespeito às normas relativas a apostas desportivas, o clube espanhol recorreu, mas a FIFA confirmou não só a sanção como a aplicação da mesma à escala mundial e não apenas em Inglaterra.

O Atlético de Madrid vai agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e solicitar «com caráter de urgência», de acordo com a agência EFE, a suspensão cautelar do castigo.

O lateral do Atlético de Madrid foi punido em 21 de dezembro pela Federação inglesa com 10 semanas de suspensão de todas as atividades relacionadas com o futebol e multa de 70.000 libras (cerca de 77.500 euros), depois de ter fornecido informações privilegiadas.