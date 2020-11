João Félix bisou pelo segundo jogo consecutivo, na vitória do Atlético de Madrid sobre o Osasuna por 3-1, e leva cinco golos em oito jogos pelos colchoneros em 2020/21. No final do encontro, o jogador português deixou uma mensagem nas redes sociais e não faltaram comentários.

«Mais três pontos, grande noite! É continuar assim», escreveu João Félix. Rapidamente o jogador começou a receber comentários de figuras do futebol, e não só, como Fernando Pimenta, que disse - «Não é para qualquer 'flop'» - em referência a algumas críticas apontadas a João Félix desde que se transferiu para o Atlétici de Madrid.