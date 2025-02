Perspetiva-se um mês infernal para o Atlético de Madrid, em resultado do sorteio dos “oitavos” da Liga dos Campeões. Uma vez sorteados frente ao rival Real Madrid, os “Colchoneros” preparam oito encontros de exigência máxima.

De recordar que o Atlético de Madrid está a um ponto da liderança da La Liga, além de competir nas meias-finais da Taça.

Ora, na tarde deste sábado (17h30), os comandados de Simeone jogam em Valência. Durante a próxima semana, na noite de terça-feira (20h30), visitam o Barcelona para o primeiro “round” das meias-finais da Taça.

Segue-se a receção ao Athletic Bilbao (1 de março) e a visita ao Real Madrid, nos “oitavos” da Champions.

No fim de semana seguinte, o Atlético de Madrid visita o Getafe, duelo que se afigura como o menos complicado até abril.

A 11 de março, os “Colchoneros” recebem o Real Madrid para decidir a vaga nos “quartos” da Liga dos Campeões.

Antes da pausa para seleções, o Atlético ainda recebe o Barcelona, a 16 de março, na 28.ª jornada da La Liga.

No fim de março, os madrilenos regressam à Catalunha, para jogar no reduto do Espanyol. Por último, a abrir abril, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona, na segunda mão das meias-finais da Taça.