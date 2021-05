Diego Simeone diz que continua tudo em aberto na luta pelo título em Espanha, depois do empate (0-0) em Barcelona, que beneficia sobretudo o Real Madrid: em caso de vitória este domingo, os merengues igualam o At. Madrid no primeiro lugar, mas ficam com vantagem e por isso à frente na lidreança.

«Estamos num campeonato fantástico com quatro equipas à procura do melhor final. Viemos a Barcelona para fazer um jogo com determinação, segurança, trabalho coletivo e o que imaginávamos aconteceu. A equipa trabalhou bem, não teve pressa em atacar rapidamente, segurou o jogo e teve capacidade de sair em contra-ataque», referiu.

«O Barça teve oportunidades, como a cabeçada do Dembélé, e nós tivemos a do Carrasco, que se ele chutasse antes teria sido uma grande oportunidade de golo. Destaco um ótimo trabalho da equipa, para continuar na linha que temos apresentado todos os jogos e não enlouquecer com esta situação que vivemos.»

Questionado se ia torcer pelo Sevilha, este domingo, Simeone respondeu que não.

«Não assisto aos jogos na televisão, porque não passo bem. Não vai mudar muita coisa eu ver ou não ver o jogo, por isso prefiro ficar tranquilo com a família, a jantar e depois de conhecer o resultado de amanhã temos um grande jogo frente à Real Sociedad na quarta-feira», garantiu.

«Estamos a fazer um caminho e desde que cheguei em 2011 a nossa filosofia é fazer todos os jogos como se fossem uma final. Alguns jogamos melhor e outros pior, com mais intensidade, mas isso é o que procuramos sempre. O sucesso mais importante que podemos alcançar é sermos competitivos como naquele primeiro dia em que cheguei ao clube, em que estava animado que o Atlético de Madrid fosse competitivo até o fim.»