Falar aos jornalistas quando se é campeão já tem outro sabor e ainda se torna mais especial quando se conta com reforços de peso. Foi o que aconteceu com Simeone, que teve a companhia das filhas Francesca e Valentina quando falava aos microfones da Movistar após a conquista do título.

As duas pequenas sorridentes rapidamente se tornaram nas estrelas do momento, e mostraram que estão atentas às palestras do pai treinador ou treinador pai. «E nós o que somos?», perguntou Simeone, recebendo a resposta das filhas: «Uma equipa!»

E ainda houve tempo para cantar depois o hino do Atlético de Madrid.