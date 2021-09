O Atlético de Madrid venceu este domingo, 2-1, em jogo da 4.ª jornada da liga espanhola, que marcou a estreia de João Félix em campo esta temporada.

O jogador português, que começou a época lesionado, entrou aos 58 minutos para o lugar de Antoine Griezmann, reforço colchonero.

Raúl de Tomás, antigo avançado do Benfica, abriu o marcador ao minuto 40, colocando o Espanhol em vantagem.

Lemar marcou aos 54, mas o golo foi anulado por fora de jogo, mas aos 79 minutos, o Atlético chegaria mesmo ao empate, com um golo de Carrasco.

Depois do golo do Atlético, os colchoneros procuravam o segundo, enquanto o Espanhol tentava segurar o empate.

João Félix fez um excelente passe para lançar o ataque de Lodi, mas ninguém conseguiu o remate na área. Depois o jogador português com um excelente pormenor do lado esquerdo a tentar entrar na área, mas a ver o caminho bloqueado por um defesa. Ainda reclamou mão, mas o jogador do espanhol tinha a mão apoiada no chão.

Já durante os dez minutos de desconto, Carrasco esteve perto do segundo ao rematar e ver a bola passar rentinha ao poste.

Ao minuto 99, Lemar marcou, e desta vez valeu mesmo. Combinou com Carrasco e rematou forte. O guarda-redes ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o golo, que deu a vitória ao Atlético.

Com este resultado, o Atlético soma dez pontos em quatro jogos e lidera a tabela da liga espanhola. O Espanhol é 16.º com dois pontos.