O Atlético de Madrid retomou a via das vitórias na receção ao Rayo Vallecano (3-2), na noite desta quarta-feira. Em encontro da sexta jornada, os anfitriões inauguraram o marcador aos 15 minutos, pelo avançado Julián Álvarez. Antes do intervalo, aos 45+1m, o lateral Chavarria restabeleceu a igualdade.

Entre trocas, os forasteiros completaram a reviravolta aos 78 minutos, pelo médio Álvaro Garcia. Ainda assim, Julián Álvarez resgatou a turma de Simeone, completando o hat-trick com golos aos 80 e 88 minutos.

Desta forma, o Atlético de Madrid subiu ao oitavo lugar, com nove pontos, a nove do líder Real Madrid, rival que recebe no sábado (15h15). Por sua vez, o Rayo Vallecano segue no 14.º posto, com cinco pontos, antes da receção ao Sevilha (12.º) no domingo (13h).

No País Basco, a Real Sociedad triunfou por 1-0 na receção ao Maiorca, graças ao golo de Oyarzabal aos 49m. Nos anfitriões, Gonçalo Guedes foi a jogo aos 85m. Por sua vez, nos forasteiros, o médio Samú Costa foi aposta aos 44m.

Assim, a Real Sociedad é 16.ª, com cinco pontos, apontando à visita ao Barcelona (2.º) no domingo (17h30). Por sua vez, o Maiorca continua no 19.º e penúltimo lugar, com dois pontos, antes da receção ao Alavés (10.º) no sábado (17h30).

Outros resultados.

Getafe 1-1 Alavés

