O Atlético de Madrid venceu este domingo na visita ao Alavés, 1-2, em jogo da 17.ª jornada da liga espanhola.

João Félix, que começou o encontro no banco, entrou aos 60 minutos, ainda a tempo para fazer a assistência para o golo decisivo de Luis Suárez, ao minuto 90.

Antes, Llorente marcou o primeiro golo do encontro, aos 41 minutos. O Alavés, que esteve a jogar com menos um após a expulsão de Laguardia aos 61 minutos, viria a chegar ao empate com um autogolo de Felipe aos 84.

Com esta vitória, o Atlético de Madrid continua líder da liga espanhola, com 38 pontos, mais dois do que o Real Madrid e também com menos dois jogos do que os merengues. O Alavés é 13.º.