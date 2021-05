O Atlético Madrid sagrou-se campeão de Espanha pela 11.ª vez e sete anos depois da última conquista e, depois de ter festejado com os companheiros e com os adeptos, Koke, capitão do Atlético de Madrid, levou a taça de campeão espanhol para casa.

O jogador teve uma receção incrível: familiares e amigos organizaram uma festa com cânticos, faixas, tochas e fogo de artifício. Veja as imagens no vídeo associado.