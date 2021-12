O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, convocou 20 jogadores para a partida frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da Liga dos Campeões.

Na lista colchonera, destaque para João Félix, que vai ser uma das opções atacantes para Simeone. Hector Herrera também está na lista e regressará assim ao Dragão.

O Atlético de Madrid defronta na terça-feira o FC Porto, a partir das 20h00.

Os convocados: