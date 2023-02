João Félix revelou em entrevista ao jornal AS ter jogado mais de seis meses com um osso do pé partido na época 2020-2021, algo que prejudicou o seu jogo numa época em que se estava a apresentar a grande nível ao serviço do At. Madrid.

«Não estava confortável a jogar e isso afetou-me. Apesar disso, tenti sempre ajudar a equipa. Sabia que era um ano muito importante, estávamos a fazer um grande campeonato e esforcei-me até ao final da época. Só depois é que fui operado e a dor passou», começou por dizer.

O internacional português explica que jogava sempre com a sensação de ter uma pedra no sapato.

«Tinha-se partido um osso e era a mesma sensação de ter uma pedra no sapato, mas no meu caso era dentro do pé».

Félix explicou depois que essa lesão surgiu no início de dezembro, num jogo frente ao Bayern Munique e que, apesar da dor, só um especialista descobriu qual era a sua lesão, mais de seis meses depois.

«Eu não sabia que lesão tinha, apenas que tinha dores. Fiz vários exames, mas não sabia que tinha um osso fraturado. Só descobri no final da época quando fui visto por um famoso médico especialista em pés», acrescentou.