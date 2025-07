Sem espaço no Atlético de Madrid, Thomas Lemar ruma ao Girona, por empréstimo, na procura da melhor versão. A cedência do médio ofensivo, de 29 anos, prevê que o emblema catalão vai suportar metade do ordenado.

Em 2024/25, o francês apenas disputou oito partidas. Na época anterior, três. Acontece que Thomas Lemar esteve ausente entre setembro de 2023 e maio de 2024 (rotura do tendão de Aquiles), entre agosto e setembro de 2024 e entre outubro e dezembro do mesmo ano, por sucessivas lesões musculares.

Contratado ao Mónaco em 2018, por 72 milhões de euros, o médio estreou-se com seis assistências e três golos em 43 partidas. E a melhor versão até surgiu em 2021/22 – seis assistências e quatro golos em 35 jogos – todavia, as lesões musculares prejudicaram o percurso.

