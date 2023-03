O At. Madrid sofreu e muito para vencer o Girona por 1-0.

Uma semana depois de ter goleado o Sevilha por 6-1, a equipa de Diego Simeone voltou aos resultados apertados, mas segurou o mais importante: a vitória que lhe permite reforçar o terceiro lugar.

O único golo da partida a foi apontado Morata, já nos descontos da partida e também aí com sofrimento à mistura.

O árbitro da partida começou por invalidar o lance por fora de jogo e só após uma prolongada espera o VAR informou da legalidade do lance, lançando os festejos dos colchoneros.

Antes do golo já Oblak tinha salvado o At. Madrid com uma vistosa defesa a impedir o golo de David López… do meio-campo.