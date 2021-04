João Félix está recuperado e integra a convocatória do Atlético de Madrid para a deslocação a Sevilha, para defrontar o Betis.

O avançado português falhou o último jogo dos colchoneros devido a uma lesão contraída ao serviço da Seleção Nacional – já havia falhado o anterior devido a castigo –, mas está agora de regresso às opções de Diego Simeone.

Luis Suárez e Marcos Llorente, em sentido contrário, são baixas para o técnico argentino, devido a castigo.

O Atlético de Madrid entra em campo no domingo à noite frente ao Betis a saber que tem de pontuar para recuperar a liderança isolada do campeonato espanhol, independentemente do resultado desta noite do clássico entre Real Madrid e Barcelona.