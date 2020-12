O treinador espanhol Javier Clemente, que já comandou o Atlético de Madrid, comentou o comportamento de João Félix quando foi substituído no dérbi do fim-de-semana passado.

«O que aconteceu com João Félix é o que acontece com jogadores que são figurinhas. As figuras o que têm de fazer é serem os melhores em campo», apontou o técnico, em declarações à Rádio Marca, acerca da visível insatisfação do jogador português, que pontapeou mesmo uma cadeira.

«João Félix é jovem. Em Portugal era titular mesmo que jogasse descalço, mas aqui ainda tem de se impor, está muito molinho ainda», acrescentou.

Javier Clemente apontou também o caso dos «miúdos do Barcelona, que também ainda não estão prontos. Se o jogo é competitivo e duro, não têm força para se destacar.»

«O João tem uma enorme qualidade e uma técnica individual muito boa, mas há jogos em que tem adversários muito duros pela frente. A solução não está nas mãos do Simeone, está nas mãos dele. É preciso que saia vencedor quando lhe fazem marcações fortes. Há que dar-lhe tempo porque ainda está muito tenrinho fisicamente», apontou ainda.