O Atlético de Madrid não foi além de um empate em casa do último classificado, o Espanhol, no domingo (1-1). Porém, bem pode agradecer a Jan Oblak o facto de ter apenas de recuperar de uma desvantagem mínima no marcador.

Um autogolo de Savic (24m) colocou o Espanhol em vantagem e Víctor Sánchez, ao minuto 33, tinha tudo para fazer o 2-0. O jogador local atirou colocado, com força, mas Oblak voou e desviou a bola para a trave com a ponta dos dedos.

Foi uma defesa impressionante do antigo guarda-redes do Benfica, ainda na primeira parte, antes de Saúl Ñiguez resgatar um ponto para o Atlético de Madrid com um golo de belo efeito, antes da entrada em campo do português João Félix.



Veja a intervenção espetacular de Jan Oblak no vídeo associado a este artigo.