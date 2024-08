João Félix vai continuar a pré-temporada ao serviço do Atlético de Madrid, apesar dos rumores de uma eventual saída.

Utilizado no particular de sábado frente ao Getafe, o avançado português deixou o estádio no carro particular, e não no autocarro da equipa.

Este domingo, no entanto, o Atlético divulgou os convocados de Diego Simeone para o estágio em Hong Kong, lista que Félix integra.

João Félix está de regresso ao Atlético depois do empréstimo ao Barcelona. Nos últimos dias, a imprensa estrangeira tem dado conta do interesse do Aston Villa no jogador luso. Por cá, o presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou que a contratação de Félix «não é viável».