João Félix integrou esta segunda-feira os trabalhos de pré-época do Atlético de Madrid.

O avançado português teve direito a um período de férias mais prolongado, fruto da participação no Euro 2020 ao serviço da Seleção Nacional, mas já se junto à comitiva colchonera, tendo feito os habituais exames médicos, como o próprio clube documentou nas redes sociais.

Recorde-se que o antigo jogador do Benfica foi submetido a uma operação no tornozelo direito no final do Euro, mas o período de recuperação deve estar a terminar.

O primeiro jogo oficial do Atlético de Madrid está agendado para o dia 15 de agosto, a contar para o campeonato espanhol, frente ao Celta de Vigo.