Atualmente ao serviço do Atlético Madrid, Hector Herrera continua a seguir com atenção a realidade do FC Porto, clube que representou entre 2013 e 2019.

Numa participação no «FC Porto em casa», programa do clube azul e branco nas redes sociais, o médio mexicano fez uma revelação curiosa sobre os clássicos desta temporada entre os dragões e o Benfica.

«Vi os clássicos com o Felipe e o João [Félix], e demos porrada ao João quando ganhámos. Fico muito feliz quando ganham e chateado quando perdem, tenho muito carinho pelo clube, e por algumas pessoas que estão lá, tanto jogadores, como equipa técnica, gente da limpeza e seguranças, adeptos», disse.