Expulso no empate do Atlético de Madrid frente ao Levante, Diego Simeone não escondeu o desagrado com a atuação do árbitro no final da partida.

O técnico dos colchoneros acusou o juiz do encontro de estar à espera de um momento para o expulsar e queixou-se do número de faltas sofridas pelo português João Félix.

«O árbitro terá interpretado que fiz um gesto desnecessário em relação ao que ele pretende dentro do campo. Senti o mesmo de quando jogava, via um amarelo e os árbitros ficavam à procura de me darem o segundo assim que tivessem oportunidade», começou por dizer, citado pela imprensa, em conferência de imprensa.

Questionado depois sobre o penálti que deu o empate ao Levante ao minuto 90, Simeone lembrou Félix: «Não interpreto nada, temos de melhorar como equipa e não nos desculparmos com o desempenho do árbitro, pelo golo de penálti no fim, pelo penálti da primeira parte, ou pelas 200 ‘patadas’ que deram ao Félix sem qualquer consequência.»

Imagens dos vídeos: https://www.elevensports.pt/