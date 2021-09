Treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone acredita que se fosse outro a ter a atitude de João Félix no empate do Athletic Bilbau, que valeu a expulsão ao jogador português (ver no vídeo acima associado), o árbitro não mostraria o cartão vermelho.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico dos colchoneros desvalorizou o incidente, realçando antes a boa entrada de Félix na partida.

«Também já me aconteceu a mesma coisa, isto não é uma consequência do jogo. Estou próximo do João e não me importo com este episódio. Se fosse outro a fazer este gesto, provavelmente não seria expulso», disse, citado pela Marca.

«Possível castigo? Ainda não revi o lance. Não tenho dúvidas de que entrou muito bem no jogo, isso é que me interessa. Na jogada que originou a expulsão ele deixou o adversário para trás. Fico com essa parte porque é a boa quando ele voltar a jogar», acrescentou.