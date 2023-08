João Félix demonstrou vontade em sair para o Barcelona, mas, até ver, continua no Atlético de Madrid. E por isso tem sido tema de conversa várias vezes.

Ora, Diego Simeone deu uma entrevista à Marca e naturalmente foi questionado sobre o internacional português. O técnico colchonero defendeu que Félix deu tudo pelo clube e admitiu que talvez precise de algo mais no que toca à parte do treinador.

«Não vou falar mais do João do que já falei. O que nos dá e o que nos deu está à vista. Não acho que se tenha poupado em alguma coisa. Assim como eu, que dei o máximo para tentar tirar o melhor dele. Ele possivelmente precise de algo mais nesse parâmetro. Ele, os seus agentes e o seu clube decidirão», começou por dizer.

Simeone acrescentou depois que Félix «é um futebolista com imensas qualidades que muitos jogadores quereriam ter» e garantiu que não teria problema em ficar com o avançado formado no Benfica no plantel.

«Eu quero ganhar, não me importa com quem.»

«Se entendi a entrevista em que disse que queria ir para o Barcelona? Como digo sempre, a melhor maneira de saber isso é falar com ele. Ele saberá os motivos», referiu ainda.