Diego Simeone voltou a falar esta terça-feira sobre João Félix, e entre elogios ao internacional português, deixou-lhe uma «bicada», assim como ao seu agente, Jorge Mendes.

«Félix tem condições extraordinárias, falámos sobre isso mil milhões de vezes. Tem um bom cabeceamento, um bom remate com o pé esquerdo, pé direito, é bom no um contra um… tempo de jogo? Não depende de mim, perguntem-lhe a ele e ao seu agente», disse o treinador do Atlético de Madrid, citado pelo as.

Antes, Simeone deixou, no entanto, a garantia de que o avançado formado no Benfica tem dado tudo: «Tem as suas características de jogo, deu o máximo tinha, esforçou-se para trabalhar bem com o que tem e com o que exigíamos. Não tenho nenhuma reclamação a fazer.»

«O grande foco é a equipa. É normal que na imprensa haja foco sobre ele. Eu já disse que não há nada mais importante do que o clube, mas mesmo nada. Mais claro do que isso é impossível», afirmou ainda.