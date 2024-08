Depois de marcar ante o Getafe (1-3) e assistir para um dos golos na goleada sobre o Kitchee (1-6), João Félix voltou a dar cartas na tarde deste domingo. Diante da Juventus, o avançado português inaugurou o marcador aos 48m.

Lançado ao intervalo, Félix não perdeu tempo para acumular créditos junto de Simeone. Esquecido na área, o português encheu o pé e bateu Michele Di Gregorio.

Numa fase em que o Atlético Madrid conta com 10 avançados, entre os quais Griezmann, Giuliano Simeone, Ángel Correa, Sorloth e Riquelme – e sem contar com Julián Álvarez, ainda por oficializar – João Félix, de 24 anos, procura selar um lugar no plantel dos «Colchoneros».

De recordar que, aquando do regresso aos treinos, o português treinou à parte. Depois foi reintegrado, «aqueceu os motores» e parece ser carta no baralho de Simeone.

O particular da Juventus contou ainda com golo de Correa, aos 85m.

Este foi o derradeiro teste de pré-época para o Atlético Madrid. Segue-se a primeira jornada da La Liga, na noite de 19 de agosto (20h30), no reduto do Villarreal.