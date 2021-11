O AC Milan venceu esta quarta-feira o Atlético, em Madrid (0-1), para o Grupo E da Liga dos Campeões, e ainda alimenta esperanças de apuramento para os oitavos de final da competição.



O brasileiro Júnior Messias saiu do banco para marcar o único golo do encontro, ao minuto 87.



Com este resultado, o Milan passa a somar quatro pontos, tal como o Atlético de Madrid, enquanto o FC Porto segue na segunda posição com cinco. As três posições ficam em aberto para a última jornada, num grupo onde apenas está definido o primeiro lugar: para o Liverpool, que soma 15 pontos.



(Imagens vídeo Eleven Sports)