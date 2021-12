O FC Porto perdeu em casa com o Atético Madrid, em encontro referente à 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (1-3). Antoine Griezmann (56m), Correa (90m), De Paul (90+2m) e Sérgio Oliveira (90+6m) marcaram os golos do encontro realizado no Estádio do Dragão.



Com este resultado, associado ao triunfo do Liverpool no reduto do AC Milan (1-2) o Atlético garantiu o segundo lugar no Grupo B, enquanto o FC Porto termina na terceira posição e segue para a Liga Europa.



Os dragões terão de disputar um play-off com um segundo classificado da fase de grupos da Liga Europa, procurando o apuramento para os oitavos de final da competição.