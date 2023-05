O Atlético de Madrid vai voltar a jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Os colchoneros receberam em casa o Osasuna e apesar das muitas ausências por lesão, venceram por 3-0 e puseram selo na Champions 2023/24.

Sem Oblak, Reinildo, Savic, Llorente, Lemar e Memphis Depay e depois de uma jornada desoladora com a derrota com o despromovido Elche, o Atleti arrancou para novo triunfo no Metropolitano.

Yannick Ferreira Carrasco fez o 1-0, numa jogada em que Griezmann fugiu à defesa contrária e assistiu o belga para o 1-0, aos 44 minutos.

O 2-0 foi autoria de Saul, que aos 62 minutos praticamente acabou com as dúvidas sobre o vencedor do encontro.

A tarde era de festa pois o clube celebrava o dia da criança e, assim, Angel Correa coloriu ainda mais o jogo, com o 3-0 aos 82 minutos, a passe do compatriota Rodrigo de Paul. Um resultado que deixa o Atlético na Champions - precisava de um ponto - e à frente do Real Madrid, à condição, no segundo lugar.