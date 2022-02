De falta de apoio, o Atlético de Madrid não pode queixar-se.

Na chegada da comitiva colchonera ao Wanda Metropolitano para o jogo desta noite frente ao Manchester United, a equipa de João Félix foi saudada por uma multidão completamente em euforia, a apoiar os jogadores da formação madrilena.

A partida, que pode acompanhar AO MINUTO aqui, vai ter três portugueses de início: João Félix do lado do Atlético e Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no conjunto de Manchester.

Ora veja o momento da chegada do Atlético ao Wanda Metropolitano, em imagens captadas pelo TNT Sports: