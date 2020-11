O presidente do Atlético Madrid, Enrique Cerezo, mostrou-se desagradado com o modo como a seleção uruguaia lidou com a situação de Covid-19, durante os jogos internacionais.

Sete jogadores, entre eles Luis Suárez e Lucas Torreira, foram já confirmados como infetados, e na última hora surgiu a informação que Darwin Nuñez, do Benfica, também testou positivo.

«Estamos tristes, preocupados e sobretudo considerando o bom momento em que se encontravam os dois jogadores é duro pensar que não podem jogar», disse Cerezo à Cadena Ser.

Depios, o dirigente criticou: «Normalmente, quando os jogadores vão às seleções deixam-se com todo o carinho e admite-se que lá tenham os mesmos controlos que aqui em Espanha que, graças a um controlo exaustivo, está a funcionar bem. Não tiveram nenhum controlo, pelo menos, pelas fotos que vimos», atirou o presidente do Atléico Madrid.