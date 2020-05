O Atlético de Madrid do português João Félix está de volta aos treinos. Depois dos testes à covid-19 realizados nos últimos dias, a formação orientada por Diego Simeone regressou à rotina possível, nestes tempos de pandemia, na Cidade Desportiva dos colchoneros. O recomeço acontece com treinos individuais num plano de trabalho que que vai evoluir até aos treinos de conjunto, sempre no estrito cumprimento do protocolo sanitário estabelecido para a retoma dos clubes da Liga Espanhola.

As medidas de prevenção definidas no protocolo de LaLiga foram bem visíveis no treino com os jogadores equipados com máscaras e luvas de forma a movimentarem-se em segurança nas instalações da Cidade Desportiva do Atlético de Madrid. À medida que chegaram os atletas saíam das suas viaturas quase diretamente para um dos dois relvados colocados à disposição do plantel.

Entradas e saídas dos locais de treino foram diferenciadas, e enquanto alguns jogadores chegvam, de um lado do relvado, outros deixaram o campo de jogo do outro. Savic foi o primeiro a chegar ao Cerro, no primeiro grupo de seis jogadores a treinar, seguindo-se outros, onde se incluía o internacional português João Félix.

Sob o olhar atento de Simeone, também ele protegido com luvas e máscara facial, cada jogador treinou com a sua própria bola e os seus próprios elementos para trabalhar, com os atletas a manterem sempre a distância de segurança entre eles de forma a evitar qualquer tipo de contato.

No final, os pupilos de Simeone abandonaram as instalações nos seus carros, com o equipamento de treino e com indicações para que o banho seja tomado em casa. Este domingo o Atlético cumpre folga e na segunda-feira regressa ao trabalho na Cidade Desportiva do Atlético de Madrid, situada a cerca de 36 quilómetros do Estádio Wanda Metropolitano.