Após a eliminação da Liga dos Campeões, João Félix aproveita para uns dias de férias em Portugal, antes do regresso à competição.

O jovem jogador português do Atlético de Madrid está no Algarve com a namorada Margarida Corceiro, que tem partilhado algumas imagens nas redes sociais.

Na sexta-feira, o casal esteve na praia e terminou o dia com um jantar num restaurante japonês em Albufeira.