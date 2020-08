O Atletico de Madrid defronta esta quinta-feira o Leipzig na final-8 da Liga dos Campeões em Lisboa e Jan Oblak deu uma entrevista ao jornal As em que fala sobre esse regresso à capital portuguesa e aborda também a adaptação de João Félix.

Sobre a adaptação de João Félix a Madrid e ao Atlético, Oblak lembrou o seu próprio percurso. «Os inícios aqui são sempre difíceis. Eu sofri bastante, sei como é, o que se pode sentir. Mas, com tempo, se tiveres qualidade, paciência e cabeça fria, chega sempre o teu momento e então tens de fazer as coisas bem e vai tudo correr como deve ser.»

O jornalista perguntou a Oblak se o jovem jogador português sentirá o peso dos 120 milhões da transferência. «Não penso nisso e acho que ele também não. Isso é só uma coisa mais e é bom para a confiança dele. Já mostrou em muitos jogos a qualidade que tem e tenho a certeza de que vai triunfar. É jovem, não é fácil, mas vai conseguir», disse Oblak.

O guardião falou então sobre o sentimento especial de disputar a Liga dos Campeões em Portugal. «Lisboa é uma cidade especial para mim. Cheguei aqui com 17 anos, depois estive emprestado a vários clubes de Portugal, mas Lisboa é a primeira cidade para onde fui depois de sair do meu país», disse o antigo guardião do Benfica.

«É uma recordação especial, mas tanto me faz ganhar a Champions em Lisboa, Madrid, Milão ou Londres. Vai significar o mesmo e espero que seja este ano», garantiu.