O Atlético de Madrid foi derrotado na visita ao Osasuna (2-0), na 36.ª jornada da La Liga. Na tarde desta quinta-feira, o ala Samuel Lino (ex-Gil Vicente) foi suplente utilizado nos visitantes, enquanto o médio Witsel (ex-Benfica) não somou qualquer minuto.

Apesar do domínio dos comandados de Simeone, os anfitriões inauguraram o marcador aos 25 minutos, pelo defesa central Catena. Entre cartões amarelos e substituições, o Osasuna não se deixou fragilizar pela pressão madrilena e, em contra-ataque, resolveu a contenda.

Estavam decorridos 82 minutos quando o croata Budimir aplicou o 20.º golo na La Liga.

Desta forma, o Osasuna subiu ao 9.º lugar, com 48 pontos, igualado com o Rayo Vallecano (8.º), que ocupa o último lugar UEFA. Retomado o trilho das vitórias, segue-se a visita ao Espanyol (16.º), na tarde de domingo (18h).

Quanto ao Atlético de Madrid, permanece no 3.º lugar, com 70 pontos. Depois de encaixarem o sexto desaire no campeonato, os comandados de Simeone recebem o Betis (6.º), também na tarde de domingo (18h).

No outro duelo desta tarde, Rayo Vallecano e Betis empataram a dois golos. No emblema viajado da Andaluzia, William Carvalho foi a jogo aos 77 minutos, enquanto o guarda-redes Guilherme Fernandes não saiu do banco.

Depois de o Rayo agarrar a vantagem pelo avançado Jorge de Frutos e pelo central Lejeune, com golos aos 37 e 45+6m, a resposta forasteira surgiu na etapa complementar. O avançado Cucho Hernández reduziu, aos 51m, enquanto Isco restabeleceu a igualdade, de penálti, aos 61m.

E o nó não mais foi desatado.

Assim, o Rayo segue no 8.º lugar, com 48 pontos, antes da visita ao Celta de Vigo (7.º), na tarde de domingo. Por sua vez, o Betis é 6.º, com 59 pontos, e, como referido, visita o Atlético de Madrid às 18h de domingo.