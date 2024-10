O Atlético Madrid anunciou, esta sexta-feira, que «expulsou definitivamente» dois sócios que participaram nas altercações do jogo com o Real Madrid, no passado domingo.

«O trabalho de identificação dos envolvidos nos incidentes do dérbi do passado domingo, que o nosso Departamento de Segurança está a realizar em colaboração com a Polícia, permitiu localizar mais duas pessoas que participaram nas referidas altercações. Ambos são sócios do clube e serão expulsos definitivamente, como já aconteceu com o envolvido que foi identificado na mesma noite do jogo», pode ler-se no comunicado oficial.

O momento em questão ocorreu no domingo no dérbi de Madrid, alguns momentos a seguir ao golo do Real. Os adeptos da casa lançaram vários projéteis para o relvado, com o objetivo de acertar em Thibaut Courtois, guarda-redes dos merengues. O jogo esteve vários minutos interrompido.

«O Atlético Madrid continuará a perseguir qualquer manifestação desta natureza e a aplicar as sanções previstas nos nossos regulamentos internos aos envolvidos», concluiu.