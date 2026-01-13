O décimo golo de Antoine Griezmann pelo Atlético de Madrid nesta época foi suficiente para os “Colchoneros” vencerem na visita ao Deportivo de La Coruña. Na noite desta terça-feira – em duelo para os “oitavos” da Taça – a turma de Simeone dominou, mas apenas desfez o nulo ao minuto 61, graças a um livre direto cobrado de forma exímia pelo capitão Griezmann.

Assim, o Atlético de Madrid foi a primeira equipa a atingir os “quartos”, tendo por objetivo conquistar um troféu que não consegue desde 2013.

Também na noite desta terça-feira, o Ath. Bilbao sofreu para levar a melhor na visita ao Cultural Leonesa, da segunda divisão (4-3 após prolongamento).

Numa primeira parte com seis golos, os anfitriões estiveram sempre em vantagem – golos dos avançados Calero (16 e 27m) e Sobrino (41m, penálti) – mas receberam resposta dos bascos, que marcaram pelo avançado Guruzeta (26 e 38m) e pelo médio Sancet (45+3m).

Na segunda parte, o Ath. Bilbao ficou reduzido aos 56 minutos, face à expulsão do central Aitor Paredes, o que impediu os visitantes de completarem a reviravolta. Já no prolongamento, os anfitriões viram um golo anulado aos 95m por fora de jogo, enquanto o Bilbao aplicou o 4-3 aos 104m. O médio Unai Gómez foi responsável por cobrar o penálti que garantiu o triunfo.

🔚 ¡A CUARTOS DE FINAL! 🏆

El Athletic, con un jugador menos desde el minuto 56, se repone en el marcador hasta en tres ocasiones y se lleva una eliminatoria caótica en la prórroga. #CulturalLeonesaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Up6SPan2rK — Athletic Club (@AthleticClub) January 13, 2026

Por último, a Real Sociedad de Gonçalo Guedes – lançado aos 74 minutos – venceu em casa, frente ao Osasuna (2-2, 4-3 após penáltis). Os bascos chegaram ao intervalo em desvantagem (2-0), prejudicados pelo golo do defesa Moncayola – ao quarto minuto – e pelo autogolo do capitão Oyarzabal (17 minutos).

Na etapa complementar, o médio Turrientes (75m) e o central Zubeldia (90+2m) restabeleceram a igualdade. Face a este embalo, a Real Sociedad apostou na reviravolta no prolongamento, mas o guardião Aitor Fernández travou vários remates e o penálti cobrado por Oyarzabal aos 105+2m.

No desempate por penáltis, Oyarzabal redimiu-se, Gonçalo Guedes faturou e o guarda-redes Unai Marrero travou dois penáltis, sendo decisivo para a Real Sociedad avançar para os “quartos” da Taça.