Acabou a época para Reinildo: o defesa do Atlético de Madrid sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no dérbi com o Real Madrid, deste sábado.

Tudo aconteceu na primeira parte desse encontro, que terminou empatado. Num lance com Fede Valverde, o jogador de 29 anos apoiou mal a perna e caiu imediatamente no chão, com dores. Já nem voltou para o jogo.

Ora, em comunicado, os colchoneros deram então conta da lesão do esquerdino, cujo período de recuperação não é inferior a seis meses.

Reinildo, refira-se, já jogou em Portugal: representou o Benfica B, o Fafe, o Sp. Covilhã e a BSAD.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)